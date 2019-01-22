الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسيستضيف منبر جامعة الملك سعود، الاثنين المقبل عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور سعيد بن فايز السعيد، وذلك في لقاء مفتوح مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس في الجامعة، في قاعة الدروازة في مبنى 17، وينقل مباشرة لفرع الطالبات.ويهدف اللقاء الذي يديره الدكتور تركي العيار إلى تسليط الضوء على مهام وإنجازات معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، والرد على أسئلة واستفسارات أعضاء وعضوات هيئة التدريس وملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة في مجال الاستشارات والإعارات وغيرها من اختصاصات ومهام المعهد.// انتهى //14:02ت م0108