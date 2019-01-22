رياضي / لجنة التنمية بمحافظة هروب تختتم دورة الشهداء الكروية
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
هروب 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب أمس , دورة الشهداء لكرة القدم التي شهدت مشاركة 16 فريقًا , ضمن فعاليات الملتقى الشبابي الذي نفذته اللجنة , بحضور محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة.
وجرى في ختام المباراة النهائية بملعب هروب , تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتكريم اللاعبين المتميزين والمتعاونين في التنظيم.
وأوضح رئيس لجنة التنمية جابر بن معائل هروبي, أن الدورة الرياضية جاءت بهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز قدراتهم الكروية , ضمن برامج الملتقى الشبابي الذي شمل عروضًا تفاعلية وسباق للمشي وبرامج مسرحية ومرسم حر , إلى جانب دورات تدريبية لطلاب المرحلة الثانوية , مشيرًا إلى التفاعل الكبير والمشاركة الشبابية المتميزة التي أسهمت في تحقيق النجاح للملتقى.
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15:16ت م
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