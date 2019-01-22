هروب 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة هروب أمس , دورة الشهداء لكرة القدم التي شهدت مشاركة 16 فريقًا , ضمن فعاليات الملتقى الشبابي الذي نفذته اللجنة , بحضور محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة.وجرى في ختام المباراة النهائية بملعب هروب , تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتكريم اللاعبين المتميزين والمتعاونين في التنظيم.وأوضح رئيس لجنة التنمية جابر بن معائل هروبي, أن الدورة الرياضية جاءت بهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز قدراتهم الكروية , ضمن برامج الملتقى الشبابي الذي شمل عروضًا تفاعلية وسباق للمشي وبرامج مسرحية ومرسم حر , إلى جانب دورات تدريبية لطلاب المرحلة الثانوية , مشيرًا إلى التفاعل الكبير والمشاركة الشبابية المتميزة التي أسهمت في تحقيق النجاح للملتقى.// انتهى //15:16ت م0173