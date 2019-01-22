الدمام 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسافتتحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية ، رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أمس , معرض "عبير الأحساء" للفنون التشكيلية الذي يحمل عنوان "اتجاهات متعددة لمدينة واحدة " , ضمن مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2019".وأكدت الأميرة عبير بنت فيصل أن المعرض يعكس التنوع الذي تزخر به المنطقة الشرقية في مجال التراث الشعبي ، بتواجد أكثر من 100 عمل فني يسعى لترسيخ الفن التشكيلي ودوره في المحافظة على هذا الموروث ، من خلال استخدام العديد من الاتجاهات الفنية والمسارات التشكيلية مثل فن المنحوتات ، والفن الرقمي ، والفن الانطباعي ، وفن كائنات من الخيال , وفن الاشكال الهندسية ، وفن التشكيل بالخط الأصيل.يذكر أن المعرض يُركز في إطاره العام على تنفيذ 20 اتجاها فنيا في عشرين يوماً ، ويتخلل ذلك عقد ورش فنية تستقطب جميع فئات المجتمع من بينهم الأطفال ، وذلك بموقع المعرض المصاحب لمهرجان تمور الأحساء المُصنّعة 2019 في مركز المعارض الدولية.// انتهى //15:17ت م0174