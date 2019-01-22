الأحساء 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسنفذت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء اليوم، بالتعاون مع مركز الدفاع المدني بالمطيرفي، خطة إخلاء فرضية لنشوب حريق في إحدى القاعات التدريبية وإخلاء ثلاثة مباني متجاورة بما فيها مبنى الحريق وهي المباني رقم (2 و 3 و 4 )، بمشاركة أكثر من 1000 متدرب ومدرب، وبحضور عدد من وكلاء الكلية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.واستغرق تنفيذ الخطة دقيقتين وست ثواني منذ انطلاق جرس الإنذار إلى خروج آخر شخص من المباني الثلاثة، كما تميزت خطة هذا العام تقليص 54 ثانية عن خطة إخلاء العام الماضي 2018م التي استغرقت 3 دقائق.وأشار مدير وحدة السلامة المهنية المهندس عفيف بن نافع الشخص إلى أن الهدف من الخطة هو عملية إخلاء ونقل وتوجيه المتدربين والمدربين من منطقة الخطر إلى منطقة آمنة "نقطة تجمع أو الإيواء" لحماية الأرواح والتقليل من الإصابات والذعر الشديد بإشراف وحدة السلامة المهنية وفرق الطوارئ المشكلة بالكلية من إخلاء وإنقاذ، وغيرها من الفرق وتوزيع الأدوار حسب عمل كل فرقة، كما جرى تشكيل عدد من الفرق لتنفيذ الخطة لكل فرقة مهام ومسؤوليات محددة.بدورهم, قدم رجال الدفاع المدني محاضرات تعريفية وعملية على استخدام طفايات الحريق والكواشف وأنواعها، واختيار التوصيلات الكهربائية، وعدد من الإرشادات الوقائية في مكان العمل والمنزل للمتدربين والمدربين في الساحة الرئيسة بالكلية، بمشاركة فرقة مزودة بسيارات وآليات الإطفاء، حيث جرى شرح عمل كل آلية, وكذلك الملابس التي يرتديها رجل الإطفاء ومما تتكون منه ومقاومتها للحريق والأجهزة المزودة بها كجهاز الإنذار.وفي نهاية خطة الإخلاء, اجتمع فريق العمل مع مشرف مركز الدفاع المدني بالمطيرفي الرقيب جمال بن حمد العقيل, بحضور الملازم أول طارق بن حسين الكعبي, ومشرف السلامة المهنية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس سعيد بن عثمان الزهراني, لمناقشة ما جرى إنجازه والإيجابيات وفرص التحسين المستقبلية للخطة، وإعداد التقرير النهائي لخطة الإخلاء.// انتهى //15:18ت م0175