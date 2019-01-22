بيت حانون 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بقذيفتين موقعاً شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين في المكان.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن دوي انفجارين هزا المنطقة الشرقية لبلدة بيت حانون تبين أنهما ناجمين عن إطلاق مدفعية الاحتلال لقذيفتين صوب موقعاً في المكان دون وقوع إصابات، فيما لحقت أضرار مادية بالمكان.// انتهى //15:24ت م0179