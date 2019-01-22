الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأعلنت وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية عن دعوة الشركات الكبرى المحلية والعالمية لبناء شراكة إستراتيجية عبر مشروع نقل وإنشاء مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية وكلية الملك فيصل الجوية، وذلك كتأهيل مسبق لتنفيذ المشروع وفق الضوابط والمتطلبات التي سيتم طرحها قريباً.وأوضحت الوزارة ان هذا الخطوة تأتي إنطلاقا من خطط وأهداف القوات الجوية الملكية السعودية المبنية على رؤية واستراتيجية الوزارة لمواكبة برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهدافها .// انتهى //15:27ت م0181