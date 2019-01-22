جدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسضبطت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة , منزلاً شعبياً يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام للمطاعم ويفتقد للاشتراطات الصحية ، فيما جرى إتلاف الغذاء المُعد للبيع ، وحجز المركبة التي تنقل الأطعمة مع تطبيق الغرامات والجزاءات بحقه.وأوضحت رئيس بلدية الشرفية هبة البلوي ، أن البلدية أنذرت أيضاً 70 محلاً صحياً في نطاق الفرع بعد رصد عدد من مخالفات الاشتراطات البلدية ، وفي سياق مكافحة البيع العشوائي صادرت بلدية الشرفية 25 بسطة مخالفة بحي بني مالك, وسُلّمت المضبوطات للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، كما جرى إتلاف طاولات عرض خارج المطاعم واستبعاد عدد من أكشاك الشاهي المخالفة.وبينت البلوي أن البلدية سحبت 10 ناقلات مخالفة استغلت الشوارع والساحات في حي بني مالك، وتسببت في تصدير الإزعاج للسكان, كما جرى حجزها داخل مواقع الإيواء، مشيرة إلى أن قسم التعديات في البلدية رصد أربعة مواقع تقوم بأعمال ترميم بدون تصريح نظامي واتخذ حيالها الإجراءات النظامية, فيما جرى إيقاف العمل وإشعار المخالفين لحين استكمال الإجراءات اللازمة ، بينما أزال القسم "غرفة خشبية" عبارة عن تعدي أحدثه محل مواد بناء ، ضمن أعمال النظافة ومعالجة التشوه البصري ، فيما استبدلت البلدية 140 حاوية ، وجرى معالجة 323 حاوية بالصيانة والغسيل ، وإزالة الملصقات المخالفة على أعمدة الإنارة وفي الطرقات.// انتهى //15:28ت م0182