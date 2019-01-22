حائل 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً, حفل سباقه الرابع عشر للموسم الحالي على كأس ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي, أن السباق يتكون من خمسة أشواط مسافتها 1600 متر الشوط الأول مفتوح الدرجات لخيالة المنطقة, والثاني للدرجة المبتدئة والثالث من الدرجة 1 إلى 3 والشوط الرابع مفتوح أفراس, فيما خصص الشوط الخامس والرئيس مفتوح مواليد 2015م.// انتهى //15:28ت م0183