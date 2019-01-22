حفر الباطن 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس

دشن أمين حفر الباطن المهندس محمد الحسيني أمس، مهرجان الكمأ 1440هـ بالمحافظة الذي تنظمه أمانة حفر الباطن.

وشهد المهرجان في يومه الأول إقبالًا متزايدًا من الأهالي والزوار مع وجود عشرات الباعة والمسوقين للكمأ والمنتجات المصاحبة الأخرى المعروضة في للمهرجان.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن، أن المهرجان الذي يستمر لمدة شهر، يحظى برعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، ضمن خطة الأمانة بهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة لاستقبال الزوار من أهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها، مبينًا أن المهرجان يتضمن سوق الفقع التراثي، وركنًا للمحلات التجارية، وخيمة الإدارات الحكومية التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان، إضافة إلى ركن للسيارات الأثرية.

يذكر أن صحة حفر الباطن شاركت بمعرض توعوي في الفعاليات المصاحبة لمهرجان الكمأ بحفر الباطن للتعريف بأهم المبادرات والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، ومنها جائزة "وعي"، وكذلك الخدمات التي تقدمها الطب المنزلي، إضافة إلى ركن خاص للتغذية وقياس الطول والوزن وحساب كتلة الجسم وقياس الضغط والسكر واكتشاف الحالات وتحويلها للعيادات المختصة إذا لزم الأمر، وركن آخر للتوعية بأمراض التهاب الكبد الوبائي وكيفية العلاج والطرق المثلى لاستخدام الأدوية والمراكز والمستشفيات التي تقدم العلاج، كما يضم المعرض ركنا للتوعية بأمراض قرح الفراش لدى كبار السن.

// انتهى //

15:29ت م

0184