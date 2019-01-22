الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 2.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8399.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات اللجين, انابيب السعودية, سيسكو, انابيب, والجماعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات, بدجت السعودية, الكيميائية, زين السعودية, رعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.13% .فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, دار الأركان، اللجين, كيان السعودية, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, اللجين, زين السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 34.21 نقطة ليقفل عند مستوى 2810.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 164 صفقة.// انتهى //15:29ت م0185