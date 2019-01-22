لندن 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسجددت قوات نظام الاسد استهدافها لمناطق سريان هدنة الروس والأتراك واتفاق الرئيسين.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عمليات القصف والاستهدافات ضمن المنطقة منزوعة السلاح ومناطق الهدنة الروسية – التركية، استمرت حيث قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء أماكن في اللطامنة ومعركبة وكفرنبودة بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، فيما استهدفت هيئة تحرير الشام بعد منتصف ليل أمس، بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في محور قبيبات أبو الهدى الواقعة بريف حماة الشمالي الشرقي.ورصدت خروقات متصاعدة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق الهدنة في حلب وحماة وإدلب واللاذقية، حيث واصلت قوات النظام قصفها المكثف مساء أمس، مستهدفة قطاعي إدلب وحماة، إذ قصفت كل من كفرنبل وطويل الحليب وخان شيخون وحاس والخوين وأم جلال في أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، بالإضافة لقصف استهدف بداما ومرعند والناجية بريف جسر الشغور، كما قصفت كل من باب الطاقة ومورك والأربعين وكفرزيتا في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي.// انتهى //15:53ت م0186