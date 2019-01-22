جدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسيلقي معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري غداً, محاضرة بعنوان "مقاصد الشريعة وأثرها في حفظ الأمن والمجتمع"، تستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز ، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.وتركز المحاضرة التي تبدأ في تمام الساعة الـ 10 صباحًا على مقاصد الشريعة الإسلامية بجهاتها الخمسة المعروفة عند العلماء المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل، والعرض، والمال، وأثر العناية بهذه المقاصد الشرعية ورعايتها على أمن المجتمع واستقراره.وتستضيف الجامعة الدكتور الشثري في لقاء بعنوان "الأخلاق روح القيادة .. نحو مجتمع أكاديمي بناء", حيث يستهدف قيادات الجامعة من وكلاء وعمداء ورؤساء أقسام علمية, وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحًا في قاعة الاجتماعات بمكتب معالي مدير الجامعة.// انتهى //17:25ت م0239