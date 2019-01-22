القاهرة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأعلن اتحاد كتاب مصر اليوم عن إنشاء جائزة جديدة تحمل اسم أمير الشعراء "أحمد شوقي" وتمنح لشاعرين كبيرين أحدهما من مصر والأخر من خارجها، ممن تتوافر فيهما سمات التفرد الإبداعي والتفوق الشعري.وقال رئيس مجلس أمناء جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري الدكتور علاء عبدالهادي في تصريح له اليوم، إن الترشيح ينص على المبررات والمسوغات، ومعها سيرة ذاتية للمرشح ونسختان من مجمل إنتاجه، مبينًا أن قيمة الجائزة تقدر بـ 100 ألف جنيه لكل فائز وميدالية أحمد شوقي التي صممت خصيصا لهذه المناسبة.// انتهى //17:25ت م0240