الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسحكم على النجم البرتغالي ليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين مع استبدال العقوبة بغرامة مالية تضاف إلى المبلغ الهائل الذي سيدفعه للسلطات المالية الإسبانية، ضمن تسوية معها لإقفال ملف اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب ، وعلى غرار ما حصل مع غريمه السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تم استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي قدره 356 ألف يورو.كما أصدرت المحكمة في مدريد حكماً بمعاقبة نجم ريال مدريد السابق بمبلغ 3,2 مليون يورو، دون أن تحدد ما إذا كانت ستضاف إلى مبلغ الـ18,8 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي بين فريق الدفاع عن رونالدو والسلطات المالية الإسبانية.// انتهى //17:25ت م0241