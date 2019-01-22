مكة المكرمة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسنفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع بلدية محافظة بدر اليوم, ورشة عمل لمنسوبيها بعنوان "بوابة بلدي", ضمن الهوية الجديدة للوزارة "البلدية الإلكترونية" المتماشي مع برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي ممثلًا في وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المملكة, قدمها مندوب الوزارة للدعم والمساندة والتدريب المهندس عثمان الحربي, الذي أوضح أن البوابة تشمل في المرحلة الحالية ثلاث خدمات رئيسة تتمثل في الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين علاوة على الخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخدامًا, بالإضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين من اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.وتهدف "بوابة بلدي" إلى تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة على جميع أمانات وبلديات المملكة, وسرعة تسهيل إجراءات الخدمات التي تقدم للمستفيدين, إلى جانب تفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين, وتحسين مستوى رضاهم, وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي.// انتهى //17:26ت م0242