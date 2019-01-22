بريدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية النسائية ببريدة "حواء "، أمس، برنامجا بعنوان " سكر نبات "، الهادف إلى تنمية قدرات ومواهب الصغيرات ، كأول خطوة تنموية تعنى بفتاة بريدة الصغيرة .ويقام البرنامج، الذي يأتي ضمن سلسلة البرامج التي تنفذها اللجنة لتنمية حواء ، على مدار الفصل الدراسي الحالي ويقدمه عدد من المدربات المتخصصات في الموهبة والإبداع، وتنمية الطفولة، والبرمجة والحاسب، والشريعة الإسلامية .وصاحب انطلاقة البرنامج عدد من الفعاليات بمشاركة الفتيات الصغيرات ، تضمنت التعريف بطبيعة البرنامج والجدول الزمني له، وتطبيق اختبار تورانس للتفكير الابداعي، وعدد من المسابقات وأنشطة الذكاء .يذكر أن لجنة "حواء " تعمل تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة .// انتهى //17:26ت م0243