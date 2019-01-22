الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمساعد قائد قوة قصر الحكم المقدم منصور بن عبدالعزيز الشلهوب وأسرته في وفاة والدهم عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشلهوب - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وأعرب المقدم منصور وأسرة الشلهوب عن شكرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .// انتهى //17:33ت م0247