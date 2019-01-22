الدمام 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس, فريق عمل المعرض الوطني لجهود التطوع "جهود"، يتقدمهم رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي نجيب الزامل.وفي مستهل الاستقبال عبر فريق العمل, شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تشريفه وحضوره حفل جائزة التطوع السعودية الذي أقيم مؤخراً، كما قدموا إلى سموه درعاً تذكارياً بمناسبة رعايته للحفل.واطلع سموه على تقرير عن خطة السير لمعرض "جهود" الذي سيقام السبت المقبل ويستمر ثلاثة أيام خلال فترتين (صباحية ومسائية) بفندق كمبنسكي العثمان بالخبر.وأشاد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان, بالتقرير وبجهود القائمين على المعرض، مؤكداً حرص القيادة على دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، إلى جانب ما تمثله هذه الأعمال التطوعية من قيمة أصيلة غرست منذ القدم وتنمو مع الزمن لتمثل منهج ديننا الاسلامي الحنيف.يذكر أن معرض "جهود" يعد منصة للتواصل والتعريف بالجهود الوطنية في مجال العمل التطوعي لأكثر من 120 مشاركاً من المتطوعين ورواد العمل الاجتماعي والفرق التطوعية والمبادرات المجتمعية وبرامج التطوع المؤسسي من القطاعين.ومن المقرر إطلاق وسم #معرض_جهود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تم الاعلان عن آلية مشاركة الراغبين بالتطوع في المعرض من خلال الدخول على الرابط https://svaw.typeform.com/to/GtN4cc .// انتهى //17:39ت م0248