بريدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسعقدت اللجنة الرئيسية لمسابقة المهارات بمنطقة القصيم اليوم, الاجتماع الخامس برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقة محمد بن صالح المذن.واستعرض الاجتماع نتائج وإنجازات اللجان التنفيذية وإقامة ورشة عمل للمسابقة، ومتابعة تنفيذ الحملة الإعلامية لها.وأوضح المذن أن المسابقة تستهدف جميع أبناء الوطن من الجنسين في مختلف مراحل التعليم الجامعي والعام والتقني الحكومية والأهلية من خلال 12 مهارة لعرض ابتكاراتهم، وبجوائز تصل إلى أكثر من 72 ألف ريال، مبيناً أن التسجيل في المسابقة لايزال مستمر على الرابط www.tvtcqassim.org ، حيث سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقة العالمية للمهارات في روسيا أغسطس 2019م.يذكر أن المسابقة تهدف إلى نشر الوعي التقني والمهني بين أفراد المجتمع، وتعريف الشباب بالتخصصات الفنية المتاحة وآفاق المستقبل للعاملين فيها، إضافة إلى تسليط الضوء على ذوي المهارة العالية من الشباب السعودي، وتسويق المهارات الفنية بين الشباب، وترويجها لأن تكون مهنة وهواية في نفس الوقت.// انتهى //17:39ت م0249