أملج 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسزار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أمس، مقر جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة أملج .والتقى برئيس مجلس الجمعية حامد عايش الحمدي وعدد من اعضاء مجلس الإدارة ومنسوبيها ، كما اطلع الحربي خلال الزيارة على شرح تفصيلي عن اعمال الجمعية وانجازاتها منذ تأسيسها، والتعرف على السياسة المالية التي تنتهجها الجمعية في أعمالها، مثل مشروع "وقف الأوقاف" التي اطلقته الجمعية مؤخراً .وفي ختام الزيارة عبر الدكتور الحربي عن فخره واعتزازه بما شاهده من تميز في الأعمال التي تقدمها جمعية البر الخيرية بأملج، متمنياً للجميع التوفيق والسداد ومزيداً من التقدم والعطاء.// انتهى //17:40ت م0250