أبها 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسبحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري، آلية تشكيل اللجان لتنسيق الأعمال المشتركة بين الأمانة والنقل في المنطقة.وأكدا الدكتور الحميدي والمهندس الشراري خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مقر الأمانة بأبها اليوم، على أهمية تشكيل فرق عمل دائمة، تعقد لقاءاتها الدورية لمناقشة التحديات التي تواجه سير المشروعات في المنطقة، وايجاد الحلول العاجلة الرامية إلى دفع العجلة التنموية في عسير، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المواطنين في شتى المجالات وفق أعلى المعايير، منوهين بأهمية التنسيق بين الأمانة والنقل فيما يتعلق بالعمل على الطرقات الرئيسية والفرعية ومراعاة تطبيق وسائل السلامة المرورية عليها للحفاظ على الأرواح والممتلكات.وناقشا الجانبان خلال اللقاء عدد من الأهداف المشتركة والتوجهات المستقبلية الرامية إلى النهوض بالمنطقة وتطويرها سياحياً واقتصادياً، في ظل دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الذي يحرص دائما على أن تكون عسير في مقدمة المناطق والمدن العالمية من خلال ما تحظى به من مقومات متنوعة.// انتهى //17:40ت م0251