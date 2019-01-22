مكة المكرمة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه لأسرة وذوي جابر عبدالله آل غالب الذي - رحمه الله -.وعبّر الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمنزل آل غالب لتقديم واجب العزاء، عن تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.// انتهى //17:40ت م0252