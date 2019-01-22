وادي الدواسر 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسعقد أعضاء نادي التجار والتجارة ، وعددٍ من رجال الأعمال مؤخراً اجتماعا بمسؤولي الجمعيات الخيرية بمحافظة وادي الدواسر، بمقر مركز الدانة لبرامج الفتاة والمرأة التابع للجنةالتنمية بالخماسين ، وذلك ضمن البرنامج الذي استضافتهم فيه مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية تحقيقاً لأحد أهداف المؤسسة التي تدعوالى المساهمة في دعم برامج ومشاريع تنمية المجتمع .وتضمن الاجتماع كلمة لرئيس مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلف بن محمد بن قويد ، وتقديم عرض من مسئولي الجمعيات عن أنشطتها ومبادراتها ورؤيتها المستقبلية ، كما تضمن تقديمعرض عن مركز بارعة للأسر المنتجة ، وقدمت خلال اللقاء عددٍ من المبادرات المجتمعية من أعضاء النادي ومن رجال الأعمال .// انتهى //17:41ت م0253