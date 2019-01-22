اجتماعي / أعضاء نادي التجار والتجارة يلتقون مسئولي الجمعيات الخيرية بوادي الدواسر
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
وادي الدواسر 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
عقد أعضاء نادي التجار والتجارة ، وعددٍ من رجال الأعمال مؤخراً اجتماعا بمسؤولي الجمعيات الخيرية بمحافظة وادي الدواسر، بمقر مركز الدانة لبرامج الفتاة والمرأة التابع للجنة
التنمية بالخماسين ، وذلك ضمن البرنامج الذي استضافتهم فيه مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية تحقيقاً لأحد أهداف المؤسسة التي تدعو
الى المساهمة في دعم برامج ومشاريع تنمية المجتمع .
وتضمن الاجتماع كلمة لرئيس مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلف بن محمد بن قويد ، وتقديم عرض من مسئولي الجمعيات عن أنشطتها ومبادراتها ورؤيتها المستقبلية ، كما تضمن تقديم
عرض عن مركز بارعة للأسر المنتجة ، وقدمت خلال اللقاء عددٍ من المبادرات المجتمعية من أعضاء النادي ومن رجال الأعمال .
// انتهى //
17:41ت م
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