عام / استشهاد فلسطيني في قصف مدفعي للقوات الإسرائيلية لنقطة رصد للمقاومة شرقي البريج
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
غزة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
استشهد اليوم شاباً فلسطينياً، فيما إصيب آخرين في القصف المدفعي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية لنقطة رصد للمقاومة شرقي البريج .
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة ، عن استشهاد الشاب الفلسطيني، وإصابة اثنين آخرين، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، في قصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي ، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي البريج وسط قطاع غزة.
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18:54ت م
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