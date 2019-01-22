غزة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساستشهد اليوم شاباً فلسطينياً، فيما إصيب آخرين في القصف المدفعي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية لنقطة رصد للمقاومة شرقي البريج .وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة ، عن استشهاد الشاب الفلسطيني، وإصابة اثنين آخرين، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، في قصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي ، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي البريج وسط قطاع غزة.// انتهى //18:54ت م0280