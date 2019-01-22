بيروت 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزف فوتيل على رأس وفد عسكري بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، وتم عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.كما التقى الرئيس بري بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني وعرض معه الأوضاع الراهنة.// انتهى //18:54ت م0281