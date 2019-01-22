مكة المكرمة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسدشن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله عيد القرشي اليوم , معرض مبادرة "ساعد في المصاعد" في محطته الأولى , بحضور مسؤولي الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة والعاملين في مجال السلامة وذلك بجبل عمر بمكة المكرمة.واطلع العميد القرشي على ما يحتويه المعرض من وسائل بالتعريف عن المبادرة والوسائل التي سوف تستخدم بغرض إيصال رسالة السلامة فيما يخص استخدام المصاعد وخصوصًا , فيما يعرف بالاستخدام المتزامن الذي تنفرد به الأبراج ومباني العاصمة المقدسة استجابة لطلب العالي والمتكرر أثناء الصلوات.وتضمن المعرض نموذج للمتطلبات الفنية بالمصاعد لمجاراة الاستخدام المتزامن وبما يحقق كفاءة الطاقة ويلبي الطلب في مثل هذه الأحوال , إضافة إلى إرشادات السلامة وطرق إنقاذ المحتجزين بالمصاعد.وأوضح العميد القرشي أن هذا المعرض يأتي ضمن مشاركة الدفاع المدني بملتقى مكة الثقافي , الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة , مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى أكثر من ٦٠.٠٠٠ معتمر بمقر السكن بالمنطقة المركزية موزعين على عدد ٧٣ مبنى حول المسجد الحرام ، وتغطي المبادرة ٦١٦ مصعدًا موزعة حسب الطاقة الاستيعابية لتلك المباني.وأفاد أنه يشارك في تنفيذ المبادرة عدد من الشركاء يأتي في مقدمتهم المتطوعين والجهات المعنية بإسكان الحجاج والمعتمرين , حيث تقدم المبادرة فرصة اقتران العمل التطوعي بشرف خدمة ضيوف الرحمن ، وكذلك التقليل من حوادث احتجاز المصاعد , داعيًا الله تعالى أن يبارك هذه الجهود الموجهة إلى ضيوف الرحمن , وأن يحفظ بلادنا لتبقى ذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //19:08ت م0285