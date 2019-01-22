بيروت 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساستأنف جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم، أعمال رفع جدار فاصل عن الأراضي اللبنانية، على الحدود الواقعة بين شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، مقابل عدّة بلدات في قضاء مرجعيون، يقابله استنفار للجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" من الجهة اللبنانية.ففي بلدة كفركلا، تابعت قوات الإحتلال الإسرائيلية العمل في تركيب سياج حديدي فوق الجدار الإسمنتي الفاصل، أما مقابل منتزهات الوزاني، فقد استأنفت آليتان إسرائيليتان نوع "بوكلن" أعمال الحفر ورفع السواتر الترابية خلف السياج التقني لجهة الجولان السوري المحتل، فيما قامت بعض الشاحنات بنقل الاتربة والصخور باتجاه قرية الغجر السورية المحتلة.وفي مواقع أخرى من الحدود، كان جيش الإحتلال الاسرائيلي يستكمل أعمال بناء الجدار في الأرض المتنازع عليها في تلة المحافر مقابل البلدة، في ظل مواصلة حفر جرافات العدو خندقاً في نقطة التحفظ، بينما في موقع رابع قامت ثلاث آليات إسرائيلية بأعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني، بحماية عدد من آلاليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط الأعمال.وترافقت هذه الورش الإسرائيلية على الحدود مع تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء الجنوب عموماً، متنقلة ما بين منطقة الزهراني ومرجعيون على علو متوسط، ومنفذة غارات وهمية وخرق لجدار الصوت في أجواء مناطق النبطية وإقليم التفاح، وصولاً حتى صور.// انتهى //19:10ت م0286