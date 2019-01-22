محايل 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسجذبت السيارات الكلاسيكية القديمة بمهرجان "صدر الكرامة" بمحايل عسير , الذي يأتي برعاية سمو أمير منطقة عسير , أنظار الزوار من خلال عرضها بأرض المهرجان وتزويدهم بمعلومات عن تلك السيارات التي استخدمت في نقل المواطنين والمقيمين بين مدن المملكة آنذاك إضافة إلى نقل البضائع.وأوضح المشرف على ركن "السيارات الكلاسيكية" قايد القحطاني , أن المشاركة بالسيارات الكلاسيكية القديمة تأتي ضمن الذكريات القديمة التي تُعد من الموروث القديم ومرتبط مع فعاليات المهرجان ، مفيدًا أن هذه المشاركة تأتي لأول مرة بمحايل عسير.وأشار القحطاني إلى أن عدد السيارات المشاركة في المهرجان يصل إلى أكثر من 20 سيارة , تبدأ موديلاتها من 1965 إلى موديلات السبعينات والستينات من القرن الماضي ، التي ازدهرت فيها تلك السيارات في البادية والمدن داخل المملكة والخليج بشكل عام.وبيّن أن المشاركات مميزة لوجود التنوع بين الموديلات والطرازات من أنواع مختلفة السيارات , مشيرًا إلى أن أغلبية كبار السن من زوار المهرجان وقفوا كثيرًا أمامها واسترجعوا ذكريات الماضي الجميل وذكريات الطفولة وامتلاكهم وآبائهم لمثل هذه السيارات ، كما أن هناك أعدادًا كبيرة من الأطفال والشباب والفتيات التقطوا مع هذه السيارات الصور التذكارية ، مؤكدًا أنه شارك بعدد من المحافظات والمدن السعودية ، بالإضافة لمشاركة بمملكة البحرين.// انتهى //19:13ت م0289