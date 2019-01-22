تونس 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد في دافوس اليوم، وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الذي يمثل بلاده في الملتقى العالمي.وتركز اللقاء على علاقات التعاون بين البلدين، ومضامين الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي تعقد على مستوى رؤساء الحكومات خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تطرقا إلى المساعي الجارية لفض الإشكاليات الإقليمية وخاصة الأزمة الليبية، وإلى مضامين القمة العربية المقبلة في تونس.// انتهى //19:15ت م0290