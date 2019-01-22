نيويورك 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسإستهلت الأسهم الأمريكية التداولات على تراجع اليوم، عقب صعودها على مدى أربعة أسابيع متتالية، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي أثارها خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في أسبوع مزدحم بنتائج أعمال الشركات.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 98.59 نقطة أو 0.40 % إلى 24607.76 نقطة، كما أنخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 12.83 نقطة أو 0.48 % إلى 2657.88 نقطة ، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 47.66 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 7109.57 نقطة.// انتهى //19:20ت م0291