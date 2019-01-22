الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسزار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم مركز المعلومات الوطني صباح اليوم الاثنين ، وكان في استقباله معاليه والوفد المرافق لمعاليه سعادة المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني اللواء طارق بن عبدالله الشدي وعددٌ من مسؤولي المركز .وفي بداية اللقاء رحب المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني بمعالي رئيس الهئة ومرافقيه مستعرضاً أبرز انجازات مركز المعلومات الوطني التقنية مع عددٍ مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص والتي كان لها بعد توفيق الله الأثر الكبير في تقديم منتجات تقنية وذكية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية مثل هذه الزيارات التي تهدف لزيادة التعاون المتبادل مع مختلف قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال والتي في مجملها تصب في مصلحة الوطن وتبادل الخبرات والرؤى الطموحة وتعزيز تطبيقها على أرض الواقع .واطلع معاليه والوفد الزائر على خطط ورؤى المركز الاستراتيجية الجديدة للأعوام2017م-2020 م والتي تركز على تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، مع أهمية استمرار الدور الرائد لمركز المعلومات الوطني في إتاحة حلول وخدمات تقنية ريادية لجميع قطاعات الدولة وتعزيز حماية أمن الوطن وخدمة المواطن والمقيم والزائر ، إَضافة إلى دور المركز في حفظ الأمن الوطني ورفع مستوى التنسيق الإلكتروني بين كافة قطاعات الدولة المختلفة فيما يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030 وداعم رئيس لبرنامج التحول الوطني2020 من خلال تبني مبادرات تقنية ومنصات وطنية تعزز مكانة المملكة تقنياً وتسهم في تقديم منتجات ذكية تستشرف خدمة الأجيال القادمة.ثم قام معاليه ووفد الهيئة بزيارة للمعرض الدائم للمشاريع اطلعوا خلالها على مركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، والمرصد الوطني للمعلومات الذي يقدم معلومات إحصائية متعددة ونظماً آلية لحماية البيانات والمعلومات، وانظمة السمات الحيوية والهوية الرقمية ومركز البيانات ومركز العمليات الإلكترونية.وفي ختام الزيارة أبدى معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم سروره بما شاهده من إنجازات تقنية لمركز المعلومات الوطني والعدد الكبير من النظم والتطبيقات التي تتميز بالجودة العالية ، كما أبدى معاليه إعجابه بتوجه المركز إلى إنجاز عددٍ من المبادرات المرتبطة بروية المملكة 2030 عبر نجاحات تدار بأيدي ٍ وطنية سعودية متمنياً معاليه للمركز ومنسوبيه التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطن .// انتهى //19:21ت م0292