الدمام 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسثمّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إتاحة الفرصة لمشاركة الأمانة في أعمال المؤتمر المنعقد في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، الذي جاء بعنوان التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.واستعرض معاليه خلال الجلسة الحوارية التي أدارها اليوم ، أهمية التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها ، حيث جرى الاستفادة من الموارد وتوجيه الاستثمارات وتكييف التنمية التقنية والتطوير المؤسسي , مشددًا على تلبية احتياجات البشر والصحاري التي اكتشف فيها النفط في بلادنا الغالية بالثلاثينات الميلادية , التي ما تزال مصدرًا هائلًا للعديد من أنواع الطاقة النفطية.وقدّم أوراق عمل الجلسة الحوارية التي أدارها معاليه , الاستاذ المساعد بقسم الهندسة البيئية في كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور إسماعيل آنيل ، والاستاذ بقسم الهندسة البيئية بكلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عصام عبدالمجيد.// انتهى //19:21ت م0293