دبي 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واستأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم عقب فوزه على منتخب البحرين 2 - 1 ، خلال مواجهتهما اليوم على ستاد راشد في دبي ، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة .تقدم منتخب كوريا الجنوبية قبيل نهاية الشوط الأول عبر هدف هوانغ هي تشان في الدقيقة 43 ، قبل أن يدرك المنتخب البحريني التعادل بالدقيقة 77 عن طريق محمد الرميحي ، ثم خطف منتخب كوريا الجنوبية الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.وتأهل منتخب كوريا الجنوبية ليتقابل في الدور ربع النهائي ، مع الفائز من لقاء قطر والعراق .// انتهى //19:21ت م0294