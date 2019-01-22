عـدن 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من القضايا الإنسانية والتحديات التي تعترض عمليات الدعم الإنساني وأعمال الإغاثة في اليمن.وبحث اللقاء آخر المستجدات والتطورات على صعيد المشهد السياسي في اليمن، وكذا التطورات الميدانية ذات الصلة باتفاق ستوكهولم خلال المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران.من جهتها، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي استعداد الأمم المتحدة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب.وجددت التأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في دعم تنفيذ اتفاقات السويد، والتركيز على دعم احتياجات الميناء بتقديم كافة المتطلبات الأساسية التي من شأنها المساهمة بتحقيق دفعة نوعية للعمل بشكل عام.// انتهى //20:38ت م0311