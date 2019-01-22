بريدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسانطلقت مساء اليوم النسخة الأولى من ملتقى "أسرار " للتصوير ، الذي تنظمه مجموعة "هادف" للشباب بالشراكة مع مجلس شباب القصيم وأمانة المنطقة ، وذلك بمركز النخلة ببريدة ، ويستمر 5 أيام .ويهدف الملتقى إلى تقديم وتحفيز إبداعات المصورين المحترفين بالمنطقة، واستضافة عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجال التصوير.وأكد المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم أن الملتقى يحوي أكثر من 44 معرضاً مشاركاً، ويقيم عدداً من الورش التدريبية المتخصصة كدورة الإضاءة السنيمائية، وحياة الناس والسفر وعلاقتهما بالتصوير، وتصوير الطبيعية، وتوزيع الإضاءة، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الثقافية للزوار، كما خصص الملتقى جناحا خاصاً بعنوان "حراج أسرار " لبيع وشراء الكاميرات النادرة أو المستعملة وأدواتها، فضلاً عن مشاركات للجهات الحكومية.ويحتضن المعرض جناحاً خاصاً بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، يستعرض فيها أبرز اللقطات والصور الإبداعية والإنجازات لهما .وقدم السالم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر لشباب المنطقة، أملاً بأن يكون الملتقى حاضنا للمتميزين ومحفزاً لهم في مجال التصوير .// انتهى //20:39ت م0312