دومة الجندل 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم محافظة دومة الجندل ضمن زياراته لمحافظات المنطقة, حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صالة الاستقبال بمقر المحافظة ، محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وعدد من المسؤولين .

كما التقى الأمير فيصل بن نواف في صالة الاستقبال جموع المواطنين وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بالثقة الملكية بمناسبة تعيينه أميراً لمنطقة الجوف، معربين عن شكرهم لسموه على ما يقوم به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها.

وأكد سموه أن منطقة الجوف كغيرها من باقي مناطق بلادنا الغالية تحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - في شتى المجالات .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال رؤساء المحاكم ووكلاء الإمارة ورؤساء المراكز التابعة .

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20:42ت م

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