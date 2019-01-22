إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساختتم وفد المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد بعد أن وقع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاركة في عدد من المحاضرات والندوات والجلسات الحوارية المختلفة.ويتكون الوفد الذي استغرقت زيارته إلى باكستان 12 يومًا، من مؤسس ورئيس المعهد الدكتور محمد بن صقر السلمي، ومعالي عضو مجلس أمناء المعهد السفير الأسبق لدى إسلام آباد الدكتور علي بن سعيد عواض عسيري، والباحث السياسي بندر بن عبدالعزيز الزامل.وقد تضمنت الزيارة عدة لقاءات مع نخبة من المفكرين والأكاديميين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات التلفزيونية ورجال الأعمال وعدد من الشخصيات الرسمية، كما تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع أبرز الجامعات والمراكز الفكرية، من بينها "معهد سياسات التنمية المستدامة" و "شبكة مركز الفكر الدولي" و "المركز الإقليمي للسلام" و "جامعة سرقودا".وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تبادل الباحثين والخبرات في المجال البحثي والمعرفي والإعلامي وإقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل حول الشؤون الإقليمية والدولية.كما شارك الدكتور محمد السلمي والدكتور علي عسيري في محاضرات وندوات حول العلاقات السعودية الباكستانية والتطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، وكذلك المشاركة في جلسات حوارية مفتوحة مع الطلاب والباحثين في مختلف المجالات.وسيشارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" بجناح في معرض لاهور الدولي للكتاب الذي سيقام بداية شهر فبراير القادم، آملين أن يسهم هذا التعاون في تطوير العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.// انتهى //20:43ت م0315