سكاكا 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسوقَع معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، مثلها رئيسها معالي الدكتور محمد القاسم .وتتضمن المذكرة تعاوناً موسعاً لبناء رؤية المجتمع تجاه واقع وضرورة الخدمات الطبية الطارئة ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، كما ستتعاون الجهتان لنشر مبادئ الإسعافات الأولية لدى طلاب الجامعة ، والعمل على تطوير سياسات ونظم ولوائح تقديم الخدمة ، ودعم جهود البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة بهذا الصدد .وتنص المذكرة التي تهدف إلى رفع مستوى أداء العاملين بالهيئة وطلاب الجامعة ومنسوبيها ، على توفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ليسهموا بفاعلية في تعليم وتطوير الخدمات الطبية الطارئة، عبر توظيف جميع الطاقات والخبرات والإمكانات لدى الجامعة والهيئة، كما تتضمن مذكرة التفاهم نشاطات أخرى مهمة كالاشتراك في وضع البرامج التدريبية والتعليمية للكوادر البشرية الطبية والقانونية والإداريةر، فتقوم الجامعة بتوفير الدعم العلمي المتمثل بإعداد البحوث والدراسات العلمية والتقارير وتجهيز متطلبات الأبحاث اللازمة ، فيما ستقوم الهيئة باستقبال منسوبي الجامعة وطلابها في البرامج التدريبية اللازمة والمتوفرة في الهيئة ، كما سيتيح الطرفان فرص المشاركة التطوعية في مختلف المناسبات التي ستنظم من قبلهما.// انتهى //20:45ت م0316