إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسوقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع البنك المركزي الباكستاني اليوم في أبوظبي اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بإيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني لدعم السياسة المالية والنقدية ومساعدة الحكومة الباكستانية في التغلب على الأزمة الاقتصادية.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أن الاتفاقية وقع عليها المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي وعن الجانب الباكستاني طارق باجوا محافظ البنك المركزي الباكستاني.// انتهى //20:46ت م0317