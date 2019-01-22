رفحاء 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأعلن المكتب التعاوني للتوعية والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم عن مشروع سيارة " مشوار دعوة " .ويهدف المشروع إلى تنفيذ الجولات الدعوية لدعوة غير المسلمين في المحافظة وخارجها، حيث تحوي مكتبة دعوية مصغرة بلغات مختلفة، وتوزيع المصاحف المترجمة.‏وأوضح المكتب أن المشروع يحتوي على نظام صوتي متكامل لإلقاء المحاضرات والكلمات .// انتهى //20:46ت م0318