عام / مكتب الدعوة برفحاء يعلن عن مشروع "مشوار دعوة "

الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
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رفحاء 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
أعلن المكتب التعاوني للتوعية والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم عن مشروع سيارة " مشوار دعوة " .
ويهدف المشروع إلى تنفيذ الجولات الدعوية لدعوة غير المسلمين في المحافظة وخارجها، حيث تحوي مكتبة دعوية مصغرة بلغات مختلفة، وتوزيع المصاحف المترجمة.
‏وأوضح المكتب أن المشروع يحتوي على نظام صوتي متكامل لإلقاء المحاضرات والكلمات .
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20:46ت م
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