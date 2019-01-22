عام / مكتب الدعوة برفحاء يعلن عن مشروع "مشوار دعوة "
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
رفحاء 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
أعلن المكتب التعاوني للتوعية والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم عن مشروع سيارة " مشوار دعوة " .
ويهدف المشروع إلى تنفيذ الجولات الدعوية لدعوة غير المسلمين في المحافظة وخارجها، حيث تحوي مكتبة دعوية مصغرة بلغات مختلفة، وتوزيع المصاحف المترجمة.
وأوضح المكتب أن المشروع يحتوي على نظام صوتي متكامل لإلقاء المحاضرات والكلمات .
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