عـدن 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأعلن محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، أن منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن ليزا غراندي، أبلغت قيادة البنك بأن الأمم المتحدة اتخذت قراراً إيجابياً خاصاً بتحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك الدكتور زمام اليوم في عدن مع المسؤولة الأممية غراندي.وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن القرار الأممي يشمل مرحلتين الأولى تحويل جميع مبالغ المنظمات الغير حكومية المقدمة من الدول عبر البنك المركزي في عدن، والثانية تحويل جميع المبالغ الخاصة بالمنظمات التابعة للأمم المتحدة كذلك عبر البنك المركزي بعدن.// انتهى //20:46ت م0319