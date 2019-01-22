بريدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأسفرت الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الأول حول " تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ضوء التوجهات الوطنية والدولية الحديثة "، الذي نظمته جامعة القصيم ممثلة بكلية التربية يومي الأحد والإثنين 14 - 15 /5 / 1440هـ ، عن صدور 10 توصيات علمية تهدف للمساهمة في تطوير ممارسات عضو هيئة التدريس وتتناسب مع مكانته العلمية ودوره الهام كونه مفتاح العملية التعليمية وقاطرتها.وجاءت التوصيات في ختام اليوم الثاني للمؤتمر على تشكيل لجنة تتولى وضع معايير لتقويم أداء عضو هيئة التدريس؛ وفق التوجهات الوطنية والعالمية، ورؤية المملكة 2030 و الاستعانة بآراء الأقسام، والكليات المختلفة بالجامعة حول طبيعة المعايير التي ينبغي تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ضوئها .كمل تضمنت التوصيات تشكيل لجنة لتصميم دليل إجرائي لتقويم أداء عضو هيئة التدريس؛ وفق المعايير التي سوف يتم وضعها في ضوء التوصية الأولى ، وتنويع آليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؛ بحيث يشارك فيها مختلف الأطراف المعنية ، وتشجيع الأداء المتميز والمبدع لأعضاء هيئة التدريس؛ من خلال تقديم مكافآت عينية ومادية؛ في ضوء ما تسفر عنه نتائج عملية التقويم ، وتخصيص جائزة تميز سنوية على مستوى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس المتميزين ، واستحداث إدارة مستقلة في الجامعة تعنى بمتابعة عملية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؛ من خلال معايير شفافة معلنة، مع تحديد المهام المناطة بتلك اللجنة في الدليل الإجرائي؛ وفق التوصية الثالثة و تقديم التغذية الراجعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس حول نتائج عملية تقويم أدائهم ، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لمعايير، وآليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؛ وفق التوجهات العالمية والوطنية في هذا الصدد و تبني ميثاق أخلاقي لمهام، ومسؤوليات، وأدوار عضو هيئة التدريس بالجامعة يحدد حقوقه، وواجباته.// انتهى //20:51ت م0321