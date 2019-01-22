جدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بجدة أمس حفل تكريم للمتقاعدين والمتقاعدات من منسوبيها ، بحضور مدير عام التعليم عبدالله بن أحمد الثقفي وقيادات التعليم بجدة وذلك بقاعة أمسيتي للاحتفالات بجدة.واشتمل الحفل على عرض مرئي يتضمن رحلة عمر لمعلم ومعلمة من المتقاعدين وأوبريتا بعنوان " الوفاء لمن خدموا التعليم " .وبين مدير عام تعليم جدة أن المكرمين والمكرمات يستحقون الاحتفاء ، مشيداً بما قدموه خلال فترة أداء رسالتهم السامية لسنوات عديدة ، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.من جهته أوضح مدير الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي أن عدد المكرمين والمكرمات يزيد على 1300 من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ، بالإضافة للمستخدمين والمستخدمات من منسوبي ومنسوبات تعليم جدة .وفي ختام الحفل كرم الثقفي المتقاعدين ، فيما كرمت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات سعاد آل منصور المتقاعدات في القسم النسائي بالقاعة ، كما شمل التكريم الرعاة والداعمين.// انتهى //20:53ت م0322