اقتصادي / مؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضاً بنسبة 1.44 %
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
بغداد 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" منخفضاً بنسبة 1.44% في جلسة اليوم عند 487,40 نقطة.
وساهم في انخفاض المؤشر تراجع أسهم 20 شركة, يقابل ذلك ارتفاع أسهم 3 شركات مساهمة، وبلغ عدد الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير العراقيين 41,4 مليون سهم بقيمة 61,5 مليون دينار عراقي تحصلت من تنفيذ 34 صفقة على أسهم ثلاث شركات.
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