عـدن 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسالتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، في العاصمة المؤقتة عدن اليوم مع المنسق المقيم ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن ليزا جراندي.وبحث اللقاء، المسائل المتعلقة بنشاط المنسقية في اليمن خاصة فيما يتعلق بخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019م، وأهمية التنسيق مع وزارة التخطيط لضمان الربط والتكامل بين الخطة الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر، بالإضافة إلى ضرورة إشراك وزارة التخطيط في رؤية المنسقية لخطة الاستجابة للعام 2019م، وأهمية تركيز خطة الاستجابة على هدفها العام من خلال التعافي والانتقال إلى مسار النمو المستدام.من جهتها، تطرقت ليزا جراندي إلى خطة الاستجابة للعام 2019م، معلنة ترحيبها بإشراك وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في إخراج رؤية مشتركة لبرنامج الخطة والذي سيرتكز على عدة محاور, أهمها النقد مقابل العمل ودعم مشاريع الأشغال العامة ومحاربة الفقر ودعم الأمن الغذائي من خلال دعم المشاريع في المجالين الزراعي والسمكي.// انتهى //20:59ت م0324