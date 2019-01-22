بريدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واستستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية يوم الأحد المقبل المؤتمر الوزاري السادس في مقر الغرفة ببريدة ، لمناقشة تحديات ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد ، أن الغرف شريك استراتيجي في صناعة القرار بين القطاعين العام والخاص في ربط رجال الأعمال بالمسؤولين وطرح التحديات والمصاعب لإيجاد الحلول المناسبة لها ، مثنياً على تفاعل رجال الأعمال والمختصين في المنطقة وما يملكونه من إمكانات مهنية ومعطيات علمية جعلت منهم مرجعاً مثالياً لمختلف الأطروحات المرتبطة بقطاع المال والأعمال .ودعا الحميد للمشاركة في المؤتمر لطرح معوقات التواصل بين القطاعين والسعي للعمل على مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات ، كما تطرق إلى أهمية أبعاد الانفتاح الوزاري مع الغرف عبر هذه الفعاليات التي تجسر للعلاقة المستقبلية وتبرز قيمة الميدان من خلال الغرف التجارية التي تنتظر مزيداً من خطوات الدعم لتكون قادرة على التناغم وآداء الرسالة الوطنية بكل مكوناتها واتجاهاتها .// انتهى //21:31ت م0326