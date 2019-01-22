تبوك 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واستنظم جامعة تبوك غداً ملتقى اللّغة الإنجليزية الأول بعنوان " الأساليب الحديثة لتعلُّم اللغة الإنجليزية في ظلّ رؤية المملكة 2030"، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ، ومشاركة نخبة من المتحدّثين المتميزين، المتخصصين في مجال تعليم وتعلُّم اللغة الإنجليزية محلياً وعالمياً , ويستمر لمدة يومين .وبين عميد كلية المجتمع بالجامعة المشرف العام على الملتقى الدكتور منصور بن محمد هباش أنَّ فكرة الملتقى تنبثق من مبدأ مناقشة واقع تعلم اللغة الانجليزية، والتحدّيات التي تواجه ممارسي اللغة بالمملكة، والاطّلاع على التجارِب الحديثة على المستويين الدوليّ والمحليّ في مجال تعليم اللغة الانجليزية، من خلال مشاركة عدد من الخبراء والأساتذة المتخصصين من داخل المملكة، والبحرين، والكويت، وبريطانيا.وأوضح أنَّ الملتقى سيحضره العديد من المهتمين من مختلف الجامعات السعودية، وممثلي الجهات التعليمية، وقطاع الأعمال، وممثلي المجتمع المدني بمنطقة تبوك، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب وطالبات الجامعة.وأشار إلى أنّ الملتقى سينعقد على مدار يومين، بواقع جلستين في اليوم، إضافة إلى حفل الافتتاح الذي سيحضره معالي مدير جامعة تبوك، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة والرعاة الرسميين للملتقى.وأفاد الهباش أن الملتقى متاح للرجال والنساء إذ سيخصص مسرح الدكتور عبد العزيز العنزي بمبنى كلية الطب للرجال، وقسم مستقل للنساء.يذكر أن اليوم الأول من الملتقى سيشهد في جلسته الأولى مناقشة الاتجاهات الحديثة في تعليم اللغة الإنجليزية في ظل رؤية المملكة 2030 , أمّا الجلسة الثانية لليوم الأول ستشهد مناقشة تعليم اللغة الإنجليزية في عصر العولمة فيما سيناقش المشاركون في اليوم الثاني أصول تعليم اللغة الإنجليزية , والاختبارات وأسس التقييم في تعليم اللغة الإنجليزية , ليخرج المحاضرون بعد ذلك بالعديد من التوصيات .// انتهى //21:35ت م0327