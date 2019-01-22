القاهرة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس

أكد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبد الله النامي، على أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب، على المستويين العربي والدولي، والذي افتتح فعاليات دورته الـ50 في وقت سابق اليوم، فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال النامي في تصريح له اليوم " إن المملكة تشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح يليق بحجم تاريخ وحضارة وأصالة المملكة العربية السعودية بهدف التعريف بالحركة العلمية والثقافية والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة حاليا في ظل العمل برؤية 2030".

وأوضح الملحق الثقافي أن الجناح السعودي يعرض أيضا نماذج مختارة من التراث السعودي ومجسمات للتوسعات في الحرم المكي الشريف، وتوضيح ما تقدمة المملكة من جهد ومال لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار، منوهاً بأن جناح المملكة أصبح مهيأ لاستقبال رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتميز جناح المملكة العربية السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأنه أكبر الأجنحة المشاركة من حيث المساحة واحتوائه لدور النشر حيث يضم عدد كبير من دور النشر الأهلية وجهات حكومية ممثلة في بعض الوزارات والهيئات والجامعات والمكتبات العامة بجانب احتوائه على عدد ضخم من الإصدارات والكتب السعودية المتميزة، فضلًا عن تنظيمه برنامج ثقافي ثري، ومعرض للفنون التشكيلية واللوحات التي تقدم تراث المملكة في صورة رائعة.

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21:55ت م

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