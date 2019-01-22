الأمم المتحدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسدعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتأكد من زيادة التنسيق فيما بينها في عمليات إنقاذ اللاجئين في عرض البحر الأبيض المتوسط.وقال المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي في مؤتمر صحفي اليوم " إن المفوضية تراقب بقلق متزايد الوضع في البحر المتوسط، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية غرق مركبين، والعديد من عمليات الإنقاذ الأخرى"، مشيراً إلى ورود أنباء تفيد بأن خفر السواحل الليبي لم يتمكن من الاستجابة لمثل هذه الحوادث داخل منطقة البحث والإنقاذ الخاصة به في البحر المتوسط بسبب نقص الوقود.وشدد ياكسلي على ضرورة مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون حجة صحيحة للجوء أو أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية بسرعة في العودة إلى ديارهم".وذكر المتحدث باسم المفوضية أن ما يحيط بعمليات الإنقاذ في البحر من تسييس يعيق التركيز الجدي على إيجاد حل للمشكلة، فيما تزهق الأرواح بشكل مأساوي.وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء مصير 144 لاجئًا ومهاجرًا تم انقاذهم في 20 يناير، بعد أن عادت سفينة الإنقاذ إلى مصراتة في ليبيا بناء على تعليمات من السلطات الليبية.وقال ياكسلي " في السياق الحالي لليبيا، حيث يسود العنف وتنتشر انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، لا ينبغي إعادة اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى هناك".// انتهى //22:00ت م0330