إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا التي تزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي، عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض قضايا الأمن الإقليمي والقضايا الراهنة في المنطقة.وأشادت المسؤولة الأممية بالجهود التي تبذلها باكستان وخاصة الجيش الباكستاني لدعم السلام في المنطقة، ومساهماتها في قوات حفظ السلام الدولية في مناطق الصراعات حول العالم.// انتهى //22:01ت م0331